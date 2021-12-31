السكة الحديد: تشغيل البوابات الإلكترونية في 5 محطات بداية من غدٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الإلكترونية ابتداء من صباح غدٍ السبت في 5 محطات هي محطة مصر برمسيس ومحطة الجيزة ودمنهور وسيدي جابر والإسكندرية.

وقالت هيئة السكة الحديد في منشور لها، عبر "فيسبوك" إن الهدف من هذه البوابات مواجهة دخول وخروج الركاب بدون تذاكر وتنمية إيرادات الهيئة.

والبوابات الإلكترونية تم تركيبها على كافة مداخل ومخارج أرصفة المحطات الـ5، ولن يسمح بالانتقال إلى الأرصفة سوى من خلال عبور هذه البوابات، ومخطط مع التشغيل الرسمي لهذه البوابات تضمين كافة التذاكر في نظام الحجز بعد التعديل الذي يجري العمل عليه شريط ممغنط تخزن عليه بيانات التذكرة من سعرها ومحطتي القيام والوصول وبيانات الراكب.

وتستهدف البوابات الإلكترونية منع عبور أي راكب في اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو أبليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت، ويجري تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأرصفة ليتم التحكم في كافة الركاب المتوجهة أو الخارجة من على الأرصفة، ومخطط تغطي كافة المحطات تباعًا.

والبوابات الإلكترونية التي يتم تركيبها على مداخل أرصفة المحطات تتمتع بتكنولوجيا تسمح لها قراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملى التذاكر بعبور هذه البوابات سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية، وهو ما يتماشى مع مشروع الكارت الموحد الذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعي الذي تخطط وزارة النقل لتطبيقه.