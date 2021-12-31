بالصور.. انهيار جزئي من كوبري الجزيرة في كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت مدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، سقوط رصيف الجانب الأيمن، لكوبري الجزيرة والخاص بسير المواطنين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات بمجلس مدينة كفر الزيات، إخطارًا بسقوط أجزاء من الرصيف والسور الحديدي من الجانب الأيمن بكوبري منطقة الجزيره، الخاص بسير المواطنين.

انتقل إلي مكان البلاغ علاء بهنسي رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، وتبين سقوط رصيف كوبري الجزيرة والسور الحديدى، من الجانب الأيمن، الخاص بعبور المواطنين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

جاري غلق الجزء الخاص بمرور المواطنين، عن طريق وضع صدادات حديدية، لمنع مرور المواطنين، لحين الانتهاء من عمل الصيانة والترميمات اللازمة.

وأفاد بهنسي، أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بسبب سقوط هذه الأجزاء، وجاري الوقوف على سبب الانهيار.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية، تتأثر بحالة من الطقس السيء، حيث شهدت المحافظة منذ المساء أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة على بعض المدن والقرى.