مسؤول فلسطيني يرحب بإعلان واشنطن عن دعم أونروا بقيمة 99 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

رحب مسؤول فلسطيني اليوم الجمعة، بإعلان مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 99 مليون دولار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان، إن الدعم الأمريكي سيخصص منه 20 مليون دولار لدعم ميزانية عام 2021، و79 مليون دولار لميزانية عام 2022 لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية.

وذكر أبو هولي أن التمويل الأمريكي ساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية "أونروا" للعام 2021 الذي يقدر بـ 60 مليون دولار، ومكَن الوكالة من صرف رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية قدمت دعماً كبيراً لـ أونروا في العام 2021 يقدر بـ 338.400 مليون دولار مكن الوكالة من استمراريتها في تقديم خدماتها إلى 6ر5 مليون لاجئ فلسطيني.

ودعا أبو هولي الدول المانحة التي أوقفت أو خفضت تمويلها للأونروا في العام 2021 العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها في العام 2022 لتأمين تمويل دائم لميزانية الوكالة.

وبحسب البيان تلقى أبو هولي موافقة مبدئية من مساعد وزير الخارجية الأمريكية، كبير مسؤولي مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الامريكية نانسي إيزو جاكسون، بتقديم تمويل إضافي جديد بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في سد العجز المالي المتبقي والذي يقدر بـ 60 مليون دولار.