تطبق غدًا.. قرارات جديدة من السكة الحديد بشأن القطارات الإسبانية والـVIP



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة السكة الحديد، إنها قررت صرف التذاكر واقفًا في القطارات الروسي بدون حد أقصى، واستمرار صرف التذاكر واقفًا بالقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي والـVIP للكوامل فقط بناءا على رغبة الراكب في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تلبية لرغبات جمهور الركاب تقرر اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022 السماح للركاب صرف التذاكر واقفًا في القطارات الروسي ذات التهوية الدينمايكية للكوامل فقط من أجهزة حجز وصرف التذاكر، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

كما تعلن الهيئة استمرار صرف التذاكر واقفًا في القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي والـVIP للكوامل فقط بناء على رغبة الراكب في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة للحفاظ على الخدمة المقدمة.