شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرات المدنيين في غارات بمنطقة تيغراي الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عشرات المدنيين قتلوا الأسبوع الماضي في غارات جوية في منطقة تيغراي التي تشهد حربًا بشمال إثيوبيا، في أكبر حصيلة للضحايا تسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس، إن الغارات الجوية التي وقعت بين 19 و24 كانون الأول/ديسمبر "تسببت في خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص العشرات ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية، وأكبر خسائر بشرية منذ تشرين الأول/أكتوبر".

وذكر المكتب الأممي إنه "بسبب الإمكانية المحدودة" لدخول المنطقة "وانعدام الأمن فيها، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون بعد من التحقق من العدد الدقيق للضحايا"، فيما أوضح "أوتشا" أنه "لم تدخل أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى تيغراي منذ 14 كانون الأول/ديسمبر" مشيرة إلى مشاكل أمنية.