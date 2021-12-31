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كورونا يضرب يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان - وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه بعد الفحوصات التي أجراها الفريق في الساعات القليلة الماضية، كشفت نتائج الاختبارات عن إصابة الثنائي كارلو بنسوليو حارس الفريق، وآرثر ميلو لاعب خط وسط السيدة العجوز بالفيروس.

وأضاف النادي أن اللاعبين يخضعان حاليا للعزل الانفرادي، وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

ومن المقرر أن يستأنف البيانكونيري مسابقة بمواجهة نظيره نابولي، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع 20 من البطولة.

يشار إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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