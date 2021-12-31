انت الان تتابع خبر كورونا يضرب يوفنتوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه بعد الفحوصات التي أجراها الفريق في الساعات القليلة الماضية، كشفت نتائج الاختبارات عن إصابة الثنائي كارلو بنسوليو حارس الفريق، وآرثر ميلو لاعب خط وسط السيدة العجوز بالفيروس.وأضاف النادي أن اللاعبين يخضعان حاليا للعزل الانفرادي، وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

ومن المقرر أن يستأنف البيانكونيري مسابقة الدوري الإيطالي بمواجهة نظيره نابولي، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع 20 من البطولة.

يشار إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي.

