شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. 134 مشروعا بتكلفة 9.8 مليار جنيه إنجازات وزارة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب الرؤية والإنجاز الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، في ملف وزارة الإنتاج الحربي، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأبرز كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذي أعده مجلس الوزراء، المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة الإنتاج الحربي، خلال 7 سنوات، والتي بلغت حوالي 134 مشروعاً وذلك بتكلفة نحو 9.8 مليار جنيه.

وأشار الكتاب، إلي تنفيذ 87 مشروعاً استثمارياً تم تنفيذها لصالح وزارة الانتاج الحربي، بتكلفة 5.7 مليار جنيه، أبرزها 377.8 مليون جنيه تكلفة إنشاء مسبك آلى حديث متكامل، و300 مليون جنيه تكلفة مصنع إنتاج الذخيرة، و113 مليون جنيه تكلفة خط إنتاج البطاريات الحامضية، و110.8 مليون جنيه تكلفة إنشاء مصنع الجلفنة، و23 مليون جنيه تكلفة خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وأما المشروعات الاستثمارية التي جار تنفيذها وهم 55 مشروعاً بتكلفة 4.1 مليار جنيه، أبرزها 167 مليون جنيه تكلفة إعادة تأهيل مسبك الصلب، و239.4 مليون جنيه تكلفة إنشاء مبنى إنتاج عربيات مدرعة وعمرات، و304 مليون جنيه تكلفة إنشاء مصنع إنتاج البارود الكروي، و710.2 مليون جنيه تكلفة خط سباكة ودرفلة شرائط النحاس، و57.5 مليون جنيه تكلفة تطوير مصنع النيتروسيليلوز، و142.8 مليون جنيه تكلفة مصنع إنتاج الصوديوم و البوتاسيوم.

وأكد الكتاب، إلي وزارة الإنتاج الحربي، نفذت 481 مشروعاً لصالح وزارة ومحافظات وهيئات، بقيمة 53.2 مليار جنيه، منها 11.6 مليار جنيه تكلفة 305 مشروعات تم تنفيذها، ومن أبرزها 177 مشروعا في مجال الانشاءات والمرافق، و50 مشروعا في مجال الطرق، و9 مشروعات في مجال الري، و8 مشروعات في مجال الاتصالات، و6 مشروعات في مجال السياحة والاثار، و5 مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، و4 مشروعات في مجال التنمية المحلية، و1 مشروع في مجال الزراعة، و44 مشروعا ًمتنوعا بالمحافظات.

ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها وبتكلفة 41.5 مليار جنيه، ويبلغ عددها 176 مشروع يأتي على رأسها، 86 مشروعا في مجال الانشاءات والمرافق، و7 مشروعات في مجال الطرق، و4 مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، 4 مشروعات في مجال التنمية المحلية، و3 مشروعات في مجال الاتصالات، و2 مشروع في مجال الري، و2 مشروع في مجال الزراعة، و1 مشروع في مجال السياحة والاثار، و62 مشروعاً متنوعا بالمحافظات.

وفي قطاع تأسيس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة، نفذت 30 شركة صناعية وخطوط إنتاج جديدة، منها 10 شركات صناعية جديدة و11 خط انتاج تم تأسيسه، من حيث الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضة، وشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، وشركة المعصرة جاز مترو، وشركة المعصرة استرو للفلاتر.

بالإضافة إلي هناك 5 شركات صناعية جديدة و4 خطوط إنتاج جار تأسيسها أبرزها، مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءاً من الرمال، وتصنيع عربيات البيك أب، وتصنيع إطارات السيارات، وتصنيع العربات المدرعة ST500- ST100، ومجمع نور - حلوان للآلات و المعدات، ومصنع اسطوانات الغاز المضغوط.