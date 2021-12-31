شكرا لقرائتكم خبر عن «ظنّ أنها لص».. أمريكي يقتل ابنته بطريقة مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب أميركي بمقتل ابنته البالغة 16 عاماً برصاص سلاحه عندما أطلق النار عليها معتقداً أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو.

وبحسب الشرطة ووسائل الإعلام المحلية، فإن امرأة اتصلت بأجهزة الإسعاف قرابة الرابعة والنصف فجر الأربعاء، وأبلغت عن إصابة ابنتها جيناي البالغة 16 عاماً بجروح بالغة برصاصة في المرآب.

وكان الأب الذي أطلق عليها النار معتقداً أنها متسلل في حال ذهول، وكان يسألها عن وضعها، وفيما كان الوالدان ينتظران وصول الشرطة، راحا يتوسلان إلى ابنتهما للنهوض، وفقاً لصحيفة "كولومبوس ديسباتش" المحلية التي اطلعت على تسجيل المكالمة.

لكنّ محاولات الوالدين لم تُجدِ نفعاً إذ أوضح تقرير الشرطة أن الفتاة التي نُقلت إلى أحد المستشفيات فارقت الحياة بعد ساعة متأثرة بجروحها.

من جانبه علّق مسؤول في الشرطة في تصريح لمحطة "إيه بي سي 6 كولومبوس" المحلية في كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بالقول "في كل الأحوال، إذا كنت الشخص الذي سيضغط على الزناد فمن المهم أن تعرف من هو هدفك".