شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 2400 رحلة جوية عالمياً بسبب الطقس و«أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأخرت آلاف الرحلات الجوية أو ألغيت داخل الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي اليوم الجمعة، مع استمرار تعثر السفر خلال أسبوع العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية، وزيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وألغيت أكثر من 2400 رحلة في العالم حتى الوقت الباكر من اليوم الجمعة، من بينها أكثر من 1100 رحلة في داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها، بحسب الموقع الإلكتروني لتتبع الرحلات الجوية فلايت أوير دوت كوم، فيما تم رصد تأخير ما يقرب من 4000 رحلة إجمالا في العالم.