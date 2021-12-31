شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسعار يهدد الديموقراطيين في انتخابات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت الكاتبة والمحللة السياسية كاري شيفيلد، أن موجة من عدم الرضى قي عموم الولايات حول ما يعتبر أعلى مستوى لأسعار الطاقة والغذاء تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود سيكون له تأثيره السلبي على حظوظ الحزب الديموقراطي، في الانتخابات النصفية المرتبة في 2022.

وأكدت عبر لقاء قي قناة فوكس نيوز أن موقف الديموقراطيين ليس في أفضل حالاته أمام أصوات المواطنين خاصة أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي بايدن منذ انتخابه وحتى اليوم بنا على المستويين الداخلي والخارجي كان لها أثرها في ارتفاع مستمر لأسعار الوقود.

وأشارت إلى أن الأمور إذا استمرت على هذا النمط ستكون إدارة البيت الأبيض في حرج أمام ثقة المواطن الأمريكي، وبالتالي سيكون خيارات في التصويت التي لن تكون في صالح حزب الرئيس بايدن.

من جانبه توقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي هانس تيكولز عبر اللقاء أن البيت الأبيض، يعمل حاليا على خطة قصيرة الأمد لكي يكون هناك بعض من بوادر التحسن قي الأوضاع بما يرتبط بأسعار الوقود، قد تبدأ ملامحها تتضح في فبراير القادم، وذلك لكسب الوقت الكافي قبل الانتخابات النصفية وبالطبع سيكون هناك خطة أخرى طويلة الأمد في هذا الصدد لكي يتم معالجة هذا الارتفاع الذي لن يكون في صالح الديموقراطيين في الانتخابات المقبلة.