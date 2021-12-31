شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 جنود من قوات حفظ السلام في انفجار بأفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) اليوم أثناء انفجار عبوة ناسفة زرعت في أحد الطرقات غرب البلاد.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى في بيان، أن لغما أرضيا انفجر أثناء مرور القافلة الأممية بأحد الطرقات في بلدة بربيراتي، التي تبعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة بانغي، وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود تنزانيين من عناصر قوات (مينوسكا).

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها جنود "مينوسكا " ضحية عبوات ناسفة في جمهورية أفريقيا الوسطى.