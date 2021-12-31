الطحينة والحلويات.. توقعات بارتفاع سعر منتجات بعد زيادة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها مع بداية العام الجديد، تزامنا مع ارتفاع أسعار السكر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع سعر السكر المورد للمصانع، بداية من العام الجديد، الذي يبدأ غدًا السبت.

وأوضح الفندي لمصراوي، أنه من المتوقع زيادة أسعار المنتجات مثل الحلويات والعصائر والشوكولاتة والطحينة، بعد ارتفاع سعر السكر الصناعي.

وقال الفندي، ‘ن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، زيادة سعر طن السكر المورد للمصانع إلى 10 آلاف جنيه مقابل 9500 جنيه سابقا.

وذكر الفندي، أن نسبة الزيادة بكل منتج ستختلف على حسب نسبة السكر المستخدمة في عملية إنتاج السلعة.

وكانت وزارة التموين، رفع سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير، بدلا من سعر 8.5 جنيه.