"سكيت" تحت المطر.. عشاق التزلج يستمتعون بأجواء الشتاء على كورنيش السويس - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

حرص شباب في محافظة السويس، من لاعبي الـ"سكيت" على التجمع بكورنيش السويس، للاستمتاع بالطقس الشتوي الذي سيطر على المحافظة اليوم الجمعة.

رغم برودة الطقس والرياح والأمطار الخفيفية، إلا أن الأسر في السويس خرجت للاستمتاع بالطقس، وشذرات المطر في طقس شتوي بامتياز تفتقده السويس.

نشرت صفحة الخليج 365 تغطية مباشرة لتواجد المواطنين على الكورنيش واستمتاع الأطفال والشباب بممارسة اللعب بالسكيت والتزلج، قدم خلاله المحترفون في اللعبة مهارات تشبه عروض التزلج على الجليد.

تعتبر السويس من أقل المحافظات في فرص سقوط الأمطار، نظرا للطبيعة الجغرافية للمدينة التي يحيط بها جبل عتاقة وبدروه يحجب جزءًا من السحب المحملة بالأمطار، فضلا عن انخفاض نسبة الرطوبة.

حرص الشباب والأطفال المشاركين في لعبة الاسكيت على التواجد داخل منطقة "سي فيو" الموجودة بآخر الكورنيش والتي تضم منطقة دائرية محاطة بحاجز ومخصصة للدراجات.

يشار إلى أن رياضة السكيت رولر انتشرت بين الشباب والأطفال في آخر عامين في مصر، يمارسها البعض كرياضة وآخرون يعتبرون المنزلق ذو العجلات وسيلة للتنقل سريعا في الشوارع بديلا عن الدراجة.