شرطة التموين تضبط 48 قضية متنوعة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية لمكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وأسفرت جهودها عن ضبط 48 قضية متنوعة., وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجرائم التموينية.