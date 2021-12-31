بعد زيادة السكر والمكرونة والعدس في التموين.. هل ترتفع أسعار الحر في السوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تبدأ وزارة التموين، توريد عدد من السلع التموينية بسعرها الجديد غدًا السبت، فيما كشف مسؤولون مصير هذه السلع بالأسواق الحرة.

وقال مسؤولون بسوق المواد الغذائية، لمصراوي، إن أسعار السلع ستبقى كما هي دون تغيير.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء الماضي، عن رفع أسعار 6 سلع تموينية بداية من شهر يناير المقبل، بينها السكر والعدس والمكرونة، والمسلة الصناعي.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر المكرونة لن يتغير بالأسواق الفترة المقبلة، خاصة في ظل هدوء بالعرض والطلب بالأسواق.

وذكر كاسب، أن متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق يتراوح بين 8.25 و8.5 جنيه، حسب النوع والشركة.

وفي سعر التموين، سيكون سعر عبوة المكرونة نصف كيلو 4.5 جنيه.

وعن سعر كيلو العدس بالأسواق فإن متوسط السعر 25 جنيهًا دون تغيير، بحسب المنطقة التي يباع بيها، وفقا لقول أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية.

وسيبلغ سعر عبوة العدس وزن نصف كيلوجرام، في التموين بدءا من الغد نحو 11 جنيها .

وقال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الفول المستورد يتراوح بين 12 و16 جنيها، وسعر كيلو البلدي بين 20 و24 جنيها، دون تغيير أيضا.

ورفعت التموين أيضا سعر المسلي وزن 800 جرام، إلى 24 جنيها، فيما لن تتغير أسعارها في الأسواق الحرة.

وقال كاسب، إن متوسط سعر كيلو السكر يتراوح بين 11 و14 جنيها، وسيظل عند هذا المستوى وسعر كيلو الأرز بين 6 جنيهات و12 جنيها، بحسب الشركة والمنطقة التي تباع بها.

كانت وزارة التموين، رفعت أكتوبر الما ضي، سعر الزيت في السلع التموينية 4 جنيهات للعبوة.

وعن سعر زيت الخليط الحرة 800 جرام يتراوح بين 26 و29 جنيها بحسب الشركة والمنطقة التي تباع بها، وفقا لقول كاسب.

وبحسب أحد تجار المواد الغذائية بمنطقة حلوان، فإن متوسط سعر زجاجة عباد الشمس 800 جرام يصل إلى 36 جنيها، ومتوسط سعر زجاجة الدرة 800 جرام يتراوح بين 41 و42 جنيها، بحسب المنطقة تباع بها.