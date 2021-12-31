تصادم قطارين وشاب يذبح 5 أفراد من أسرته وطفلة قربان الجن.. حوادث هزت سوهاج في 2021 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2021، وقوع عدد من الحوادث شغلت الرأي العام في مصر عامة، ومحافظات الصعيد خاصة، والتي نتج عنها عشرات الضحايا وأكثر من مائة مصابًا.

"الخليج 365" رصد أبرز الحوادث التي مرت بها سوهاج خلال عام 2021:

تصادم مروع بين قطارين بالقرب من مزلقان السنوسي بطهطا:

في نهاية شهر مارس شهدت محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم مروع بين القطارين 2011 مكيف و157 مميز بالقرب من مزلقان السنوسي عند قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا، ما نتج عن الواقعة وقوع عشرات الضحايا والمصابين، وخروج 4 عربات وجرار القطار المكيف عن القضبان وسقوطهم على الأرض.

ووصل رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي بعد بضع ساعات من وقوع الحادث لمحافظة سوهاج، تفقدوا موقع الحادث والمصابين أثناء تلقيهم العلاج بمستشفيات المحافظة، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا كشف فيه عن ملابسات الحادث والأرقام الأولية للضحايا والمصابين التي نتج عن الحادث.

كما تفقد النائب العام موقع حادث تصادم القطارين في نفس اليوم الذي شهد الحادث، وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المخدرات بوزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر المخدر وعقار الترامادول.

شاب يذبح 5 من أسرته وهم نيام بساطور في العسيرات:

وفي شهر يونيو قتل شاب والده ووالدته وابني شقيقته وأصاب شقيقته التي لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، أثناء نومهم في منزل الأسرة، بناحية قرية جزيرة أولاد حمزة بدائرة مركز العسيرات جنوبي المحافظة.

وتبين أن "جورج. س" 27 عامًا عامل انهال بسلاح أبيض "ساطور" على والده البالغ من العمر 70 عامًا، ووالدته "آمال. ن" 65 عامًا، وابني شقيقته الطفل "مينا" 6 شهور، "إنجي" 5 أعوام، كما أصاب شقيقته "مارينا" 25 عامًا بجروح خطيرة متفرقة بالجسد والتي فارقت الحياة متأثرة بإصابتها أثناء تلقيها العلاج في مستشفى سوهاج الجامعي.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب جريمته في حال نوم المجني عليهم، وأنه لم يغادر مسرح الجريمة حتى جرى القبض عليه بمعرفة قوات الشرطة.

لعنة الكنز.. سائق يذبح طفلة بحثًا عن الآثار قربانًا للجن بأخميم

وفي شهر سبتمبر، ذبح سائق توك توك طفلة، على حفر آثار، بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين من المعاينة العثور على الطفلة "شيماء. ح" 4 أعوام جثة هامدة، غارقة في دمائها، وبها جرح ذبحي عميق في الرقبة أعلى حفر بمنزل ملك عمها "أحمد. ح" في العقد الخامس من العمر سائق توك توك، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عم المجني عليها المذكور بحثًا عن الآثار، وذلك تنفيذًا لاعتقادات التقرب للرصد لفتح الكنز.

شهامة صعيدي: أنقذ خطيبته وابنة عمها.. غرق شاب وخطيبة شقيقه في النيل بطما

وفي شهر سبتمبر، غرق شاب وخطيبة شقيقه في نهر النيل، وذلك أثناء التنزه مع أسرتيهما، بناحية قرية قاو غرب دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جثة الشاب، ولم تتمكن من انتشال جثة خطيبة شقيقه، وبعد 12 يومًا من البحث في مياه النيل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بسوهاج وغطاسين الخير الذين حضروا من عدد من محافظات الوجه البحري، لم يجرى العثور على جثمان الفتاة، واعتبرت أسرتها نهر النيل قبرًا لها، وصلوا عليها صلاة الغائب على شاطئ النيل بمكان غرقها بحضور العشرات من الأهالي.

وتبين، غرق كل من "نصري. م" 17 عامًا، "نصرة. ح" 16 عامًا، "خطيبته شقيقه" يقيمان مدينة طما، أثناء خروجهما للتنزه مع أسرتيهما، على حافة النيل أسفل كوبري طما العلوي، وتوصلت التحريات أنه أثناء تنزه أسرتي المذكورين على حافة نهر النيل وحال غسل كل من المتوفاة الثانية و"نجلاء. ف" 15 عامًا طالبة في المرحلة الإعدادية "خطيبة الأول" وفتاة أخرى "ابنة عمها" في مياه نهر النيل انزلقت أقدامهم في مجرى النهر بالقرب من نباتات الحلفا المجاورة للشاطئ، وأثناء محاولة المتوفى الأول من إنقاذ المذكورين لقى مصرعه غرقًا بعد إنقاذه خطيبته وابنة عمها.

سكبت عليها بنزين وأضرمت فيها النيران.. ربة منزل قتلت حماتها بأخميم

وفي شهر سبتمبر أيضًا، قالت ربة منزل حماتها وسكبت عليها بنزين وأضرمت فيها النيران، بسبب الخلافات الأسرية، بناحية قرية العزبة والعرب.

وتبين من التحريات مصرع "صفاء. ا" 67 عامًا ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسد بنسبة 90%، وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ريهام. ط" 28 عامًا ربة منزل "زوجة ابن المجني عليها"، بسبب الخلافات الأسرية، جرى ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها سكبت على المجني عليها بنزين وأشعلت فيها النيران انتقامًا منها، بسبب الخلافات الأسرية.

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بجرجا

وفي شهر فبراير، لقى ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب شخص أخر بضيق في التنفس وجميعهم من أسرة واحدة، في انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دائرة قسم شرطة جرجا.

تبين من التحريات مصرع كل من محمد منصور عبد الرحيم ٤٥ عامًا عامل، وزوجته شيماء بدري محمد ٢٩ عامًا، حبيبة محمد منصور ٨ أعوام، وشقيقتها "رشا" ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما "كريم" بضيق في التنفس.

التفصيل معجبهوش.. مُسن يشعل النيران في جلباب ويلقيه على صبي ترزي بطهطا

في شهر نوفمبر، شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، إقدام مُسن على إشعال النيران في طفل، ما نتج عنه إصابته بحروق نارية متفرقة بالوجه والرأس واليدين.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول يحيى محمد 14 عامًا ترزي ويقيم دائرة القسم مصابًا بحروق نارية بالوجه والرأس واليدين من الدرجة الثانية، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم والده المدعو "محمود. ع"، وشهرته "الأقرع" 76 عامًا بالمعاش ويقيم دائرة القسم بالاعتداء على نجله بسبب خلاف على جلباب فقام بإشعال النيران به وإلقائه بوجه نجله، ما نتج عنه إصابته.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 أخرين في إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بالمراغة

في نهاية شهر يناير، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بناحية قرية اقصاص دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث مركز المراغة، وسيارات الإسعاف، وقوات وحدة الإنقاذ النهري.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي

في شهر مايو، لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، عند الكيلو 55 دائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة "ميكروباص"، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين في إنقلاب ميكروباص داخل ترعة بساقلته

في شهر يناير، لقى ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب ٣ أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث إنقلاب سيارة أجرة في الترعة المجاورة للطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، بناحية قرية سفلاق بساقلتة.

نتج عن الحادث وفاة كل من "أحمد. م" 30 عامًا، "محمد. أ" 30 عامًا، "مؤمن. ك" 35 عامًا، "أحمد. ش" 4 أعوام، وإصابة كل من "محمد. ا" 19 عامًا، "حاتم. ح" 29 عامًا، "أحمد. ر" 37 عامًا، وجميعهم يقيمون بناحية قرية الصوامعة شرق بأخميم.