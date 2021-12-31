الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بأوميكرون

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، عن تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالمملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، إنه مع تسجيل 8 إصابات بالمتحور اليوم الخميس، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 802.

وارتفعت حصيلة الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في الأردن بأكثر من ضعفين، بإعلان السلطات الصحية أمس الأربعاء، عن رصدها مئات الإصابات الجديدة بهذه السلالة في أراضي المملكة.

المصدر: وكالة "عمون"