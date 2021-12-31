وفاة وزير الثقافة المصري السابق بعد تعرضه لوعكة صحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، دخل على إثرها الرعاية المركزة، منذ عدة أيام.

وكان وزير الثقافة الأسبق قد تعرض لوعكة صحية مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأمضى عدة أيام بالمستشفى قبل أن يغادره بعد استقرار حالته الصحية، وفقا لما ذكره، نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خلال صفحته على موقع فيسبوك.

ويذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد في 25 مارس 1944، وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

وفى عام 2011 عين وزيرا للثقافة خلفا للوزير السابق فاروق حسني، إلى أن استقال بعدها مباشرة من منصبه في الوزارة لأسباب صحية، وقد تولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.