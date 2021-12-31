لافروف: الحرب الأهلية في أوكرانيا بعيدة عن النهاية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب الأهلية في أوكرانيا، لا تزال بعيدة عن النهاية.

وذكر الوزير الروسي، أن سلطات كييف لا تنوي اتخاذ أية خطوات نحو تسوية الوضع في دونباس.

وتابع لافروف، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان خلال ذلك المساعي العسكرية لسلطات أوكرانيا.

وأضاف لافروف: “لا تزال بعيدة عن النهاية الحرب الأهلية في أوكرانيا المستمرة على مدى ثماني سنوات. ولم تتخذ سلطات هذه الدولة أية خطوات كانت لحل النزاع في دونباس على أساس اتفاقات مينسك التي لا بديل لها”.

وقال الوزير: “للأسف، نرى أن التطلعات العسكرية لسلطات كييف تحظى بدعم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، ويتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة وإرسال الخبراء العسكريين إلى هناك”.

وأشار لافروف إلى أنه وفقا لتصريحات كبار مسؤولي البنتاغون، أنفقت واشنطن منذ عام 2014، أكثر من 2.5 مليار دولار على احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. وتم في الميزانية الأمريكية للعام المقبل، تخصيص 300 مليون دولار أخرى لهذه الأغراض.