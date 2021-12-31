شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى تضم محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، في إطار توثيقه لمشروعات وزارة التجارة والصناعة، على أن تكلفة المشروعات التي تم وجار تنفيذها بلغت 64.7 مليار جنيه.

وكشف كتاب الرؤية والإنجاز، في قطاع التنمية الصناعية، تكلفة 38 مشروعاً، بتكلفة 20.3 مليار جنيه، تم وجار تنفيذه، وجاءت المشروعات كالاتي، 17 مجمعا ًصناعيا مستهدف تنفيذه بـ 15 محافظة، و10 مليارات جنيه التكلفة الإجمالية للمجمعات، و5046 وحدة إجمالي عدد الوحدات التي تضمها المجمعات، ونحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المجمعات، و6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من إنشائها بإجمالي 6.2 ألف وحدة، و 11 مجمعا صناعياُ تم الانتهاء منها وطرحها بإجمالي عدد وحدات 5.2 ألف وحدة، و3.2 مليار جنيه تكلفة تطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية.

مضيفاً:" 5 مناطق صناعية تم إنشاؤها بنظام المطور الصناعي باستثمارات متوقعة تبلغ 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، و7.1مليار جنيه تكلفة إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي بمراحلها الثلاث، و40.5 مليون متر2 أراضي تم طرحها للمناطق الصناعية للمستثمرين، منها 312.2 مليون متر2 بها كافة المرافق، و49 ألف رخصة تشغيل و5.3 ألف رخصة بناء تم منحها، و40.1 ألف شهادة سجل صناعي تم منحها، و4.1 ألف مواصفة قياسية مصرية تم إصدارها في مختلف المجالات، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي لتضم كافة محافظات الجمهورية، و17.1 ألف منشأة صناعية تم منحها موافقات وتراخيص، و49 ألف رخصة تشغيل، و25.5 ألف رخصة بناء، و1.40 ألف شهادة سجل صناعي، و3 اتفاقيات تم توقيعها إنشاء مناطق صناعية وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، وإطلاق برنامج تنمية الموردين المحليين وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، ونحو 17 ألف شركة استفادت من خدمات المراكز التكنولوجية في مختلف القطاعات الصناعية، وتقديم خدمات الدعم الفني لعمل أكثر من 30 علامة تجارية.

وفي إطار تعزيز التجارة الخارجية إن مصر و43 دول العربية وقعت على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية وأنه قد تم الانتهاء من التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور وتوقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.

كما وقعَّت مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية استمرت عن تعاقدات تصديرية بقيمة 2.6 مليار دولار في كافة القطاعات الصناعية وبقيمة 8.9 مليار دولار كقيمة تقديرية للفرص الاستثمارية التي تم توفيرها في المجالات المختلفة كما أتاحت وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين 609 مناقصات دولية خارجية، وقد توجد هذه الجهود في إطار تعزيز التجارة الخارجية إلى انتخاب مصر لقيادة المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ لأسواق السلع الزراعية.

وفي قطاع مساندة الصادرات، أكد التقرير أنه تم صرف ما يقرب من 43.4 مليار جنيه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وأنه خلال يوليو 2020 تم صياغة برنامج رد أعباء الصادرات، مراعيًا المتغيرات الاقتصادية الجديدة ووضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

وفي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم الانتهاء من فحص 245 دراسة من إجمالي 353 بلاغ وبنسبة 69% وعقد ما يقرب من 65 ورشة عمل تستهدف فئات المجتمع نشروا لتعزيز الوعي بإحكام القانون وثقافة المنافسة، كما تم إطلاق حملة لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية.

كما افتتح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مركز التدريب الإقليمي في خلال عام 2018 لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل مقر الجهاز، كما يتم منح شبكة المنافسة الدولية والبنك الدولي جائزة شرفية للجهاز عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.