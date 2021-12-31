قائمة بصاحبات أجمل وجه في العالم لعام 2021

بغداد - ياسين صفوان - من العارضات المذهلات الى جميلات الأفلام المبهرات، إاليك بأجمل 5 نساء في العالم صاحبات أجمل وجوه للعام 2021، اللواتي ظهرن على أغلفة المجلات وسرن على مدارج عروض الأزياء، وأبهرننا في الأفلام.

- بيلا حديد: هي أجمل امرأة في العالم. بينما اشتهرت حديد نفسها بكونها عارضة أزياء رائعة، هل تعلمين أنها عندما كانت مراهقة، كانت من عشاق الفروسية وتحلم بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية؟ ولكن عرض الأزياء كان الهدف الأكبر كما هو واضح الآن.