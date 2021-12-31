فنان مصري يتعرض لحادث سير (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تعرض الفنان المصري مصطفى قمر إلى حادث سير أثناء تجوله بسيارته، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى.



سرعان ما انتشرت الصور ومقاطع الفيديو من الحادث وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الكثير مع هذه الصور.

وفي السياق نفسه نشر مصطفى فيديو جديد له عبر حسابه الخاص في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر متورم الأنف، وقال قمر أنه "بصحة جيدة وحمد الله على ما حصل معه".