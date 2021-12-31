استعداداً لمواجهة إيران.. إسرائيل تشتري أسلحة أمريكية بـ 3.1 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.، في إشارة إلى إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور واشنطن وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.

وتقضي الصفقة بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.

ونقلت الوزارة عن الجنرال بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن صفقة الأسلحة الجديدة هي لبنة مهمة وقوية أخرى للجيش الإسرائيلي في قوته وعتاده العسكري، بهدف مواصلة تعزيز وتسليح سلاح الجو لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح جانتس أن إسرائيل اقتنت هذه الأسلحة الأمريكية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة من أجل مواجهة التحديات التي تنتظرها بلاده، القريبة من حدودها والبعيدة، على وجه الخصوص، في إشارة إلى إيران، خاصة وأن إسرائيل اشترت طائرتي للتزود بالوقود.