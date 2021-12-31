الطقس السيئ.. تعليمات الأوقاف بشأن خطبة وصلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض، أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد، ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء بمراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

وأشارت إلى أن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، مؤكدة أن ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام.

وأكدت على التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم ، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين.

ودعت وزارة الأوقافا، الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، وأن يرزقنا خير هذه الأمطار وأن يكفينا شرها، وأن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب .