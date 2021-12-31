وعكة صحية طارئة.. وفاة جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق​

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

رحل عن عالمنا، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، صباح اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، دخل على إثرها الرعاية المركزة، منذ عدة أيام.

وكان وزير الثقافة الأسبق قد تعرض لوعكة صحية مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأمضى عدة أيام بالمستشفى قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته الصحية، وفقًا لما ذكره، نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خلال صفحته على موقع الفيسبوك.

ويذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

وتخرج جابر عصفور من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1965، وعين بعدها معيدًا بقسم اللغة العربية بالكلية في عام 1966، قبل أن يتدرج في مناصبه العلمية حيث ترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبعدها عين أمين عام المجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرًا للثقافة خلفا للوزير السابق فاروق حسني، إلى أن استقال بعدها مباشرة من منصبه في الوزارة لأسباب صحية، وقد تولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.

وللدكتور جابر عصفور العديد من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.