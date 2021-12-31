بالصور.. سقوط أمطار على مدينة سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، لتساقط أمطار خفيفة، وغطت السحب سماء المدينة مع انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى، ووجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتواصل مع الجهات الأمنية لمتابعة الأفواج السياحية والاطمئنان عليهم خلال قضاء برنامجهم السياحي، خاصة الأفواج التي صعدت جبل موسى، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة على الطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء المدن بمراجعة الاستعدادات الخاصة بكل مدينة لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة تطبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس.

وشدد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة، وسرعة الاستجابة عند الإبلاغ عن أي حوادث قد تقع بسبب موجة الطقس السيئ.