30 ديسمبر , 2021
البابا فرنسيس (أ ف ب)
ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19 الذي ينتقل خصوصاً خلال التجمعات، على ما أعلن الفاتيكان الخميس.
وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 كانون الأول/ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.
لكن الفاتيكان أشار في أجندته إلى أن «الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19».
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يلغي زيارته التقليدية في رأس السنة لمغارة الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.