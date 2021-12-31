البابا فرنسيس يلغي زيارته التقليدية في رأس السنة لمغارة الميلاد

البابا فرنسيس (أ ف ب)

ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19 الذي ينتقل خصوصاً خلال التجمعات، على ما أعلن الفاتيكان الخميس.

وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 كانون الأول/ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار في أجندته إلى أن «الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19».