30 ديسمبر , 2021
لقاح كورونا (أ ف ب).
قال باحثون اليوم الخميس إن تلقي جرعة تنشيطية من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا والمكون من جرعة واحدة كان فعالا بنسبة 84 بالمئة في الوقاية من العلاج بالمستشفى بالنسبة للعاملين بالرعاية الصحية في جنوب أفريقيا الذين أصيبوا بالفيروس مع انتشار المتحور أوميكرون.
وتستند الدراسة إلى جرعة ثانية من لقاح جونسون أند جونسون تلقاها 69092 من العاملين بالمجال الطبي في الفترة من 15 نوفمبر تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر كانون الأول.
وكان قد ظهر من تلقي جرعة أولية من اللقاح أنها لا توفر إلا وقاية محدودة جداً من العدوى بأوميكرون الذي ينتشر سريعاً في العديد من البلدان منذ رصده أول مرة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني في جنوب القارة الأفريقية وهونغ كونغ.
ومع ذلك، أظهرت عدة دراسات أن الجرعة التنشيطية منه توفر حماية كبيرة من الأعراض الحادة للسلالة المتحورة.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جنوب أفريقيا أن فاعلية لقاح جونسون أند جونسون في الوقاية من العلاج بالمستشفيات ارتفعت من 63 بالمئة بعد فترة وجيزة من الجرعة التنشيطية لتصل إلى 84 بالمئة بعد 14 يوماً من تلقيها. وبلغت نسبة الفاعلية 85 في المئة خلال شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة التنشيطية.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون: جرعة جونسون التنشيطية تقلل ضرورة العلاج بالمستشفى بسبب أوميكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.