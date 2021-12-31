تحذير من «تسونامي كورونا» في فرنسا

أحد الملاهي الليلية في فرنسا (أ ف ب).

سجلت فرنسا اليوم الخميس 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، أي أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت أمس الأربعاء رقماً قياسياً بلغ 208 آلاف و99 إصابة حيث حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من «تسونامي» إصابات بكوفيد-19.

وكان عدد الإصابات في بداية ديسمبر كانون الأول أقل من 50 ألفاً يومياً. وقبل شهر من ذلك تخطت البيانات اليومية عتبة العشرة آلاف إصابة لأول مرة منذ منتصف سبتمبر أيلول.