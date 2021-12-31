شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت السلطات الصحية في إيطاليا يوم الخميس أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن 127 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. وبحسب التقرير، توفي ما يقرب من 160 شخصا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتسجل إيطاليا بذلك مرة أخرى مستوى قياسي مرتفع جديد بعد تسجيل حوالي 98 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد فحوصات فيروس كورونا التي أجريت بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن نتيجة فحص سلبية ضد كورونا هو أمر إلزامي في مناحي كثيرة من الحياة العامة. وفي الآونة الأخيرة، استمر أيضا تصاعد معدل النتائج الإيجابية للفحوصات.

ووافقت الحكومة الإيطالية مساء الأربعاء على اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا لوقف الانتشار المستمر للفيروس.