شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود وإصابة 16 من نيجيريا والنيجر على يد داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قوة عسكرية مشتركة في منطقة بحيرة تشاد اليوم، إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا ستة جنود من قوات نيجيريا والنيجر خلال عملية هذا الشهر.

وأوضح المتحدث باسم قوة المهام المتعددة الجنسيات التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر الكولونيل محمد دولي، أن القوة استهدفت إرهابيين قرب حوض بحيرة تشاد لكنها واجهت مقاومة شديدة وتعرضت لهجمات بقذائف مورتر وعبوات ناسفة.

وأضاف "دولي"، أن ضابطين وأربعة عسكريين برتب أخرى من البلدين قتلوا وأُصيب 16 آخرين، مشيرا إلى أن 22 إرهابيًا قتلوا ووقع 17 في الأسر بينما دُمرت شاحنات محملة بمدافع وأسلحة أخرى وذخيرة.