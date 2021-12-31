شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قياسية.. 87 ألف وفاة بكورونا في روسيا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي أكثر من 87 ألف شخص في روسيا خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل رقما قياسيا شهريا جديدا، وفقا للأرقام الرسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الروسي "روستات" يوم الخميس، أن الفيروس يعتبر في معظم الحالات السبب الرئيسي للوفاة، فيما ذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء، أن أرقام الحكومة الروسية للشهر السابق أقل بكثير حيث بلغت 37 ألف حالة وفاة.

ولم تشدد روسيا القيود في ليلة رأس السنة الجديدة، على الرغم من أن السلطات الصحية دعت المواطنين، إلى الامتناع عن السفر إن أمكن.