السفارة السعودية في الكويت توضح الفئة المستهدفة من خدمات تأشير نوهت سفارة المملكة لدى دولة الكويت بأن اجراءات التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة عن طريق مركز تأشير متعلق بالمقيمين في دولة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين... الكويت : الوكالات الكويت : الوكالات 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء وموساة، لرئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلاروبولو،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

المملكة: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات الحوثي طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم... نيويورك: واس نيويورك: واس 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة أصدر أمير الكويت بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس... الكويت : الوكالات الكويت : الوكالات 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

السفارة بالكويت: الدخول للسعودية سيكون من خلال تأشير اعتبارا من يناير المقبل أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت أنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: الحوثيون استحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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