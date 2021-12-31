وزارة الخارجية الأردنية تنفي عقد اجتماع أمني سوري تركي في المملكة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن هيثم أبو الفول عقد اجتماع أمني سوري تركي في الأردن، وذلك تعليقا على ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد.

وأكد أبو الفول في تصريح لقناة “المملكة” أن “هذا الادعاء عار عن الصحة”.

وشدد على أنه لم يعقد أي اجتماع في الأردن بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة “تركيا” المقربة من الحكومة التركية قد ذكرت أن لقاءات جمعت مسؤولين أمنيين سوريين بنظرائهم الأتراك في الأردن، حيث بحثوا ترتيبات تتعلق بالشمال السوري وإعادة إعمار حلب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن اللقاءات بدأت في العقبة وحضرها مسؤولون عن دول أخرى، لم تذكرها.