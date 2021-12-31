بايدن وبوتين يبحثان قضايا الأمن في اتصال هاتفي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 11:23 مساءً

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد: “نعم، لقد بدأت المحادثة في الموعد المقرر لها”.

من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن الاتصال بدأ في تمام الساعة 15:35 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (23:35 مساء الخميس بتوقيت موسكو).

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان قضايا الأمن في إطار المقترحات الأمنية في أوروبا التي طرحتها موسكو على واشنطن والناتو.

وطالبت موسكو الغرب بتقديم ضمانات أمنية، وقبل كل شيء عدم توسع حلف الناتو شرقا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية على تخوم روسيا.