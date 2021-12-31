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القبض على سيدة أعمال مصرية هاربة من 1465 حكماً

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

القضاء المصري

تمكنت مباحث الجيزة المصرية من ضبط سيدة أعمال تترأس مجلس إدارة شركة عقارية مطلوبة في مئات الأحكام القضائية، فور عودتها من ألمانيا.

وذكر موقع “صدى البلد” أن معلومات وردت لمباحث شرطة الدقي تفيد بتواجد سيدة أعمال وهي رئيس مجلس إدارة شركة للعقارات بمنطقة الدقي، مطلوب ضبطها لصدور 1465 حكما قضائيا ضدها بإجمالي حبس 25 سنة، وغرامات بلغت 30 مليون جنيه، بسبب عدم التزام شركتها بتسليم وحدات سكنية لعملاء الشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وتم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيق عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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