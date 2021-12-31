شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ندوة اقتصادية وقوافل طبية ومعارض مخفضة وتكريم حفظة القرآن.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الخميس، سواء تنظيم ندوة نقاشية تحت عنوان "صناعة الغزل والنسيج".

وإقامة معرض شباب الخريجين والأسرة المصرية لبيع مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، واحتفالية لتسليم شهادات محو الأمية اـ70 سيدة و10 رجال، وإطلاق مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وأيضا تكريم حفظة القرآن الكريم، وأيضا تكريم السيدة منار محمد سليم زوجة الشهيد أحمد منسي، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

في محافظة القليوبية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة نقاشية تحت عنوان "صناعة الغزل والنسيج"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعاطف ناصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين الحزب بالقليوبية، وتحت رعاية وتنظيم النائب أشرف أمين عبدالعليم بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية.

كما حضر نواب القليوبية من مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء مصانع الغزل والنسيج، وتناولت الندوة الحديث حول مستقبل الصناعة في مصر وخصوصًا مع حجم التطور والتحفيزات الاستثمارية التي تضعها الدولة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج.

وفي محافظة الجيزة، واصلت مراكز وأقسام المحافظة احتفالاتها في أجواء كرنفالية مع ختام مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ففي كرداسة والحوامدية تم تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة بكافة المراحل التعليمية، وكذلك مديرو المدارس الفائزة، وذلك بمشاركة قيادات ونواب الحزب وقيادات الإدارات التعليمية، ولم تنته فاعليات أمانة الحزب خلال اليوم الخميس عن ذلك الحد بل تواصلت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز العياط والصف وكرداسة والطالبية وأوسيم بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وبالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بقرية "أسمنت" والقرى التابعة لها بمركز الداخلة، وقدمت القافلة خدماتها لسكان القرية حيث جرى تطعيم 150 مواطنًا من أبناء القرية بلقاح فيروس " كورونا" المستجد والقرى المجاورة لها مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة المركز قافلة طبية مجانية في بقرية "بدخلو" والقرى التابعة لها والقريبة منها، وقدمت القافلة 3 تخصصات طبية " أطفال –جلدية – أسنان"، وجرى توقيع الكشف على 80 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها

وفي محافظة كفر الشيخ، كرمت أمانة مركز مطوبس، أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة فى المسابقة والمقامة برعاية حزب مستقبل وطن واشراف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في احتفالية كبرى، حيث تم تكريم 29 من أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة بمركز مطوبس وهي مدرسة سعد زغلول الابتدائية ومدرسة مطوبس الاعدادية بنات ومدرسة مطوبس الثانوية بنين كما تم تقديم، وشهادات تقدير للمشرفين والموجهين وتكريم قيادات الحزب بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم بمركز مطوبس.

وفي محافظة الإسماعيلية، اختتمت التصفيات النهائية ضمن مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مركز الإسماعيلية، تضمنت المسابقة المدارس الآتية: فوز مدرسة التحرير الخاصة للمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة هيئة قناة السويس عربي للمرحلة الإعدادية.

وأما في أمانة مركز القنطرة غرب، نظمت احتفالية ختام مسابقة اوائل الطلبة، وتوزيع شهادات تقدير على الطلبة والمدرسين وتوزيع جوائز مالية للمركز الاول والثاني، كما شهدت الاحتفالية كذلك تكريم السيدة منار محمد سليم زوجة الشهيد أحمد منسي من الحزب ومن نقابة المعلمين بالمحافظة.

وفي محافظة المنوفية، أقامت أمانة مركز ومدينة منوف، معرضاً شباب الخريجين والأسرة المصرية، وذلك لبيع مستلزمات الأسرة المصرية والملابس الشتوية وكل ما يخص الأسرة وخاصة المفروشات وادوات المطبخ بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة مركز ناصر، احتفالية لتسليم شهادات محو الأمية لعدد 70 سيدة و10 رجال، بقاعة الوحدة المحلية لقرية دلاص، في إطار البروتوكول الموقع بين الحزب وهيئة تعليم الكبار.

وشهدت الاحتفالية سعادة بالغة من السيدات اللاتي حصلن على شهادة اجتياز امتحان محو الأمية، حيث اطلقن الزغاريد داخل القاعة على هامش تسلمهن الشهادات، لافتا إلى أن أمانة المركز ستشهد المرحلة القادمة فتح مزيد من فصول محو الأمية بقرى المركز طبقا للبروتوكول الموقع بين الحزب وهيئة تعليم الكبار.

وفى محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة، "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء المحافظة، عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة، للحفاظ علي سلامة وامان المواطنين وأبنائنا طلاب المدراس، والاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.

وفي محافظة اسوان، نظمت أمانة مركز ادفو، احتفالية تكريم مسابقة أوائل الطلبة، والفائزين في المسابقة وعلى مستوي إدارة ادفو التعليمية، وتكريم الطلبة المثاليين وحفظة القرآن الكريم، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات هدفها تعزيز قدرات العملية التعليمية ودعما لأبنائنا الطلاب وتحفيزا لهم على التفوق.

وفي محافظة دمياط، واصلت مسابقة أوائل الطلبة فعالياتها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشهدت أمانة مركز الزرقا، حيث تنافس مدرستين للمرحلة الابتدائية، واسفرت بفوز مدرسة علي الدين الابتدائية المشتركة بالمركز الأول.

وأما في أمانة مركز فارسكور، كرمت فريق مدرسة فارسكور الثانوية الزراعية لحصوله على المركز الأول في كرة القدم على مستوى الإدارة التعليمية، وأما في مدينة السرو، وتنافس مدرستين، واسفرت بفوز مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات بالسرو بالمركز الأول، وأما في أمانة كفر سعد، نظمت حفلا بمناسبة حصول مدرسة الشهيد محمد رضا شبانة الإعدادية على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة.

وفي محافظة الغربية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم قوافل متنقلة وثابتة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعة أولي وثانية، وأيضا تسجيل الراغبين في التطعيم وتسهيل عملية التطعيم لهم في المراكز الصحية، ومقرات أمانات المراكز أول المحلة الكبري وثالث المحلة، وبحي الغرابل.

وعلي جانب آخر، نظمت امانة مركز بسيون، احتفاليه كبرى لتكريم المدارس التي حصلت على المركز الأول والثاني على مستوى المراحل التعليمية الثلاث، وفي بداية الحفل وقف الحاضرين دقيقة حداد علي روح شهيد العلم الطالبة بسملة باسم شنيشن بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية ببسيون.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود أمانة الحزب، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب حيث تم توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء في عدد من قري مراكز المحافظة، من خلال فرق عمل الحزب بالمراكز وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا، كما تواصلت جهود الحزب بالمحافظة، في مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وعلي جانب آخر، نظمت أمانة مركز طامية، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة، وتم توزيع الجوائز المالية على المدارس الفائزة على مستوى الوحدات القروية وعلى مستوى المركز والتى بلغت قيمتها نحو 50 ألف جنية، حيث تم تكريم 11 مدرسة على مستوى القرى فى المرحلة الابتدائية، ومثلهم فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة الى المدرسة الفائزة فى المرحلة الثانوية على مستوى المركز، كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى فى المراحل الثلاثة على مستوى المركز بجوائز مالية، إضافة إلى منح كافة المشاركين شهادات تقدير نظرا لمشاركتهم الفاعلة فى المسابقة التى استمرت لنحو شهر تنافس خلالها نحو 140 مدرسة على مستوى مركز طامية بمعدل 1400 طالب وطالبة مثلوا مدارسهم على المستوى القروى والمركز.

وفى محافظة الاسكندرية، شهدت ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، تأجيل فعالياتها، بعد قرار محافظة الإسكندرية، بتعطيل الدراسة فى جميع المدراس والمعاهد الازهرية، لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.