شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تقلص مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذت البرتغال حذو إسبانيا في تقليص مدة الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا من 10 إلى 7 أيام، وفقا لما أعلنته هيئة الصحة البرتغالية الخميس.

وينطبق تقليص الحجر على المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض، إلى جانب أي شخص يشتبه في إصابته ولم تتأكد إصابته.

وتأتي الخطوة بعد اتجاه عالمي لخفض مدة الحجر، حيث قللت الولايات المتحدة مدة الحجر الصحي الموصى بها من 10 إلى 5 أيام، وسبقتها بريطانيا بخفض مدة الحجر من 10 إلى 7 أيام، كما تتم دراسة اتخاذ خطوة مشابهة في ألمانيا وإيطاليا.

وينطبق تقليل مدة الحجر الصحي الموصى بها في إسبانيا أيضا على حالات الإصابة بكوفيد- 19 التي تظهر عليها أعراض معتدلة، حسبما نقلت قناة "آر تي في إي" اليوم الخميس عن وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس، تطبيق تقليل مدة الحجر للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، بالإضافة إلى الأشخاص غير الملقحين الذين لم يتم التأكد من إصابتهم.

وبلغ معدل الإصابة لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام في إسبانيا مستوى قياسيا وصل إلى 915 حالة اليوم الخميس، مقارنة بنحو 18 في منتصف تشرين أول/ أكتوبر.