شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد عدد رحلات الطيران الملغاة بأمريكا إلى 1086 رحلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزايد رحلات الطيران الملغاة في الولايات المتحدة بعدد بلغ 1086 رحلة، في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا، بينما هددت عواصف شتوية بإحداث اضطراب أكبر لحركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع للعام الجديد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ألغت شركة جيت بلو أيروايز كورب 175 رحلة، بما يشكل 17% من رحلاتها المقررة بحلول الساعة 37ر11 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لنيويورك، فيما ألغت شركة أليجيانت 89 رحلة، أو 18% من خدمتها.

وشطبت يونايتد أيرلاينز 192 رحلة، بما يمثل 8% من رحلاتها المقررة. ومع قرب انتهاء الفترة الصباحية، تجاوز إجمالي الإلغاءات بالفعل 1084 رحلة المسجلة طوال يوم أمس الأربعاء.

وتأتي هذه الاضطرابات بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال عطلة رأس السنة وفي مطلع هذا الأسبوع، حيث هبت عواصف شتوية وصاحبها نقص في عدد الموظفين بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا جراء متحور أوميكرون.

وقالت جيت بلو عبر البريد الالكتروني إنه "مثل الكثير من الأعمال والمنظمات، نشهد قفزة في عدد الحالات المرضية بأوميكرون"،فيما خفضت شركة الطيران ومقرها نيويورك جدول رحلاتها حتى 13 كانون ثان/ يناير المقبل.