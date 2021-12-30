شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 15 في انفجار جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة عشر بجروح متفاوتة جراء انفجار، وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في كويتا فداء حسين شاه، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام كلية العلوم على طريق "جناح"، وفُجرت بالتحكم عن بُعد.

من جانبه أدان رئيس وزراء إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو التفجير، واعتبره عملاً إرهابياً، هدف إلى زعزعة أمن واستقرار الإقليم.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.