خالد عكاشة: الدولة المصرية تدفع المجتمع المدنى للمشاركة فى التنمية وعمليات البناء

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القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تدفع المجتمع المدنى للمشاركة في التنمية والمبادرات وعمليات البناء وترسيخ قيم الحقوق.

موضحا أنه بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية كانت خطوة متطورة وراقية من القيادة السياسية حيث تم قف العمل بالقانون الذى صدر وأمرت القيادة السياسية بأن تأخذ في الاعتبار وتعطى توجيهات أن يتم أخذ بكل الملحوظات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى ودراستها وتضمينها في القانون الجديد وهذا جعل صدور القانون يلقى ارتياح كبير لدى القطاع البكير الذى يعمل فيه ملايين من المصريين .

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن يوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجد الرئيس يخصص نصف الوقت وهو يستدعى المجتمع كى يقف جنبا إلى جنب مع المؤسسات الدولة يعملون في حياة كرمية والمبادرات الصحية والاجتماعية وإعادة التأهيل والتدريب.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة جعلت العام المقبل كله عام للمجتمع المدنى.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدولة تعاملت باستراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب، وتمكنت من هزيمة الإرهاب، والدولة لم تهزم فقط الإرهاب في سيناء بل حولت سيناء من مكان للإرهاب إلى منطقة جذب واستثمارات كبيرة وعمل مجمعات صناعية .