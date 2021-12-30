شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. مبادرات رئاسية لتحسين حياة المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز كتاب الرؤية والإنجاز الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة الـمصرية، والتوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية في إطار مُبادرة حياة كريمة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكتاب يوثق ويرصد كل الإنجازات والمبادرات الرئاسية التي تمت في كل المجالات وفي جميع ربوع مصر، وتضمنت تلك المخططات، إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك" بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه تم ضخها لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقات التموينية بحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة التموينية.

وجاء أيضا، إطلاق مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أكثر من 74 ألف طلب حلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي- البنزين" تم تقديمه على الموقع، بينها 3.43 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، وتم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى نهاية يونيو 2340 سيارة.