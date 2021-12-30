شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصاد مجلس النواب فى 2021..إقرار 178 قانوا واستخدام 2487 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب خلال عام 2021 أداء متميزا سواء على المستوى التشريعى او الرقابى حيث تميز حصاده خلال العام بانطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وفقاً لخطى القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والعبور بمصر إلى المستقبل، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.





وفى السطور التالية نقدم الحصاد بالأرقام..- عقد مجلس النواب خلال عام 2021 (81) جلسة عامة امتدت لـ(350) ساعة ومداخلة 5581 وتحدث بها نحو 852عضو

- على المستوى التشريعى اقر نحو 178 قانون باجمالى 2066 مادة واقرنحو 47 اتفاقية دولية

-وعلى المستوى الرقابة ناقش نحو 1822 طلب احاطة و300 سؤال و365 اقتراح برغبة

- عقدت اللجان النوعية نحو 2287 اجتماع ب3061 ساعة انعقاد واجرت 24 زيارة ميدانية وقدمت 1041 تقرير

-شهد عام 2021 دور بارزللدبلوماسية البرلمانية وعقد المستشار الدكتور حنفى جبالى عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقية لتبادل وجهات النظر وشارك على راس وفود برلمانية فى فى المؤتمرات الدولية