البنك المركزي الأوروبي يحتفل بمرور 20 عاما على تطبيق اليورو بألعاب ضوئية

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ):

يحتفل البنك المركزي الأوروبي بمرور 20 عاما على تطبيق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عبر تسليط ألعاب ضوئية على مركزه الرئيسي في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وأوضح البنك أنه سيتم تسليط الأضواء على واجهة مقر البنك الرئيسي اعتبارا من بعد منتصف ليل الأول من كانون ثان/يناير المقبل مصحوبا بالنشيد الوطني للاتحاد الأوروبي المأخوذ من سيمفونية لودفيج فان بيتهوفن "قصيدة إلى الفرح"، وستعرض الألعاب الضوئية أشرطة وألوانا ودوائر باللونين الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوروبي.

وسيتم إضاءة واجهة برج البنك في فرانكفورت حتى التاسع من الشهر المقبل في الفترة بين الساعة السابعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف مساء لإظهار رسائل مختلفة عن اليورو.

كان قد تم البدء في تداول اليورو بالعملة الورقية والعملة المعدنية في 12 دولة أوروبية مع الانتقال من عام 2001 إلى 2002، وكانت طوابير قد اصطفت أمام ماكينات الصرف الآلي مع إطلاق الألعاب النارية احتفالا بمجيء العام الجديد آنذاك.

وقد أصبح اليورو اليوم وسيلة الدفع الرسمية لأكثر من 340 مليون شخص في 19 دولة.

وتعود قصة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما قبل عام 2002 حين تم اعتماد اليورو مطلع يناير عام 1999 مبدئيا كوسيلة دفع إلكترونية قانونية في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ، الذي كان يتألف آنذاك من 15 دولة. وكانت الدول الإحدى عشرة هي بلجيكا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنمسا والبرتغال وإسبانيا، ثم انضمت إليها اليونان في 2001.