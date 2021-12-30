تحذيرات من أمطار رعدية في القليوبية.. والمحافظة تعلن الطوارئ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، والطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار يوم غد الجمعة على مناطق متفرقة من المحافظة، ضمن موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المتوقع أن تشهد محافظة القليوبية غدا سقوط أمطار متوسطة الشدة من الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح بيان المحافظة أن الأمطار تتزايد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون من متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة.