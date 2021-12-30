مقتل 4 متظاهرين في أكثر أيام التظاهرات عنفاً في السودان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 9:00 مساءً

أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في السودان ضد قرارات حكم العسكر في البلاد، إلى مقتل 4 متظاهرين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة عبر حسابها في تويتر: “ارتقت قبل قليل روح شهيد آخر برصاص السلطة الانقلابية ليرتفع عدد شهداء مجزرة 30 ديسمبر إلى أربعة شهداء جميعهم برصاص حي نورد تفاصيلهم لاحقاً”.

وكانت اللجنة قد أعلنت في تغريدة سابقة عن مقتل ثلاثة أشخاص في مواكب منطقة أم درمان (ولاية الخرطوم) بـ “رصاص قوات الانقلاب ومليشياته متعددة المسميات والمهام”.

وأضافت “تمارس السلطة الانقلابية أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي حيث تتواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل”.

وشوهدت حشود في مقاطع فيديو تتنقل عبر أعمدة من دخان الغاز المسيل للدموع، وتشتت من صوت إطلاق النار المزعوم. وتظهر مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يهتفون من أجل دولة مدنية.

يأتي هذا في وقت تعرض مراسلون ومكاتب قنوات إخبارية عربية لمداهمات من قوات الأمن.

وفي تويتر، قال نبيل الخطيب، المدير العام لقناة “الشرق للأخبار”: “نعبر في “الشرق للأخبار” عن القلق الكبير على الأمن الشخصي لطاقمنا في الخرطوم المكون من الأستاذتين مها عبدالله التلب وسالي عثمان إبراهيم”.

وأشار الخطيب إلى أنه “لا يزال خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي يلازمون الزميلتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق لساعات”.