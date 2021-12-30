شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسمح للبريطانيين بالعبور إلى دول إقامتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستسمح للبريطانيين المقيمين في أي من دول الاتحاد الأوروبي ممن سافروا إلى المملكة المتحدة قبل 28 كانون أول / ديسمبر بالعبور (ترانزيت) من فرنسا للعودة إلى دول إقامتهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وكتبت خدمة السكك الحديدية "يوروتانيل لو شاتيل" عبر موقع "تويتر" أن قواعد السفر التي يتم تطبيقها من منتصف كانون أول/ ديسمبر بمنع الجميع باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي من العبور من فرنسا، ما عدا القادمين عبر المطارات، تم الالتزام بها بمزيد من الصرامة على مسافري الممكلة المتحدة منذ 28 كانون أول / ديسمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ايه إف بي" عن وزارة الداخلية، أن شرطة الحدود الفرنسية سوف "تتساهل" مع البريطانيين العائدين إلى الاتحاد الأوروبي بعد أعياد نهاية العام.