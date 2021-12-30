تعليق إيراني جديد بشأن 'الثأر لسليماني'

بغداد - ياسين صفوان - قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن الحرس یتابع الانتقام القاسي والشديد ثأرا للواء قاسم سليماني.



وأضاف فدوي: "لو قمنا باغتيال الرئيس الأمريكي هل يعتبر ذلك ثأرا للشهيد قاسم سليماني؟". وتابع: "حياة ألف رئيس أمريكي لن تعادل الشخصية التي فقدناها".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.