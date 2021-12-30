انت الان تتابع خبر دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من تزايد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من كورونا.

وتضاعف عدد الحالات اليومية الأسبوع الماضي، وقال قوجة إن "الوضع يتطلب من المواطنين توخي الحذر أكثر مما كانوا عليه في الماضي".



كما أحصت تركيا 139 وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم الخميس انخفاضا من 142 في اليوم السابق.