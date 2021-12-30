شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين، بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم. وأضاف التحالف أننا نتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي. وأكد التحالف أن الحوثيين استحدثوا مركزا للجمارك بمعسكر السوادية واتخذوا المدنيين دروعا بشرية. وكان الحوثيون قد أطلقوا صاروخين باليستين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء.

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